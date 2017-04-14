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14 Nisan 2017 15:12

İtalya’ya kaçma hazırlığındaki 199 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık açıklarında bir teknede İtalya’ya kaçma hazırlığındaki 199 göçmenin yakalandığını açıkladı.

İtalya’ya kaçma hazırlığındaki 199 göçmen yakalandı

14 Nisan 2017 15:12


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, yelkenli bir teknenin İtalya’ya düzensiz göçmen kaçıracağı ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik uçağı tarafından bir grup göçmeni alma hazırlığında olduğu tespit edilen yelkenli tekne, Sığacık açıklarında hareket halindeyken 2 Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Teknede yapılan aramada 157 Pakistan, 37 Suriye, 3 Sri Lanka ve 2 İran uyruklu olmak üzere toplam 199 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 Türk yakalandı. Ayrıca olayla bağlantılı olarak jandarma ekipleri tarafından karada yapılan operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 Türk’ün yakalandığı belirtildi.




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