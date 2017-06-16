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16 Haziran 2017 15:49

İtfaiye erleri iş stresini hobi kurslarında atıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, zorlu çalışma ortamlarının stresini atmaları için itfaiye erlerine hobi ve beceri edindirme kursları düzenliyor.

İtfaiye erleri iş stresini hobi kurslarında atıyor

16 Haziran 2017 15:49


Ankara İtfaiyesi zor şartlarda görev yapan itfaiye erleri için merkez istasyon bünyesinde resim ve ahşap hobi kursları düzenleyerek, itfaiye erlerinin yaşadığı stresli çalışma ortamlarından bir nebze de olsa uzaklaşmalarını hedefliyor. Resim ve ahşap hobi kursları ile itfaiye erlerinin hem yeteneklerini geliştirdikleri hem de motivasyon ve moral kazandıkları belirtildi. Kursların personeli yaşadıkları gergin çalışma ortamlarından uzaklaştırarak yeni bir göreve daha güçlü, daha dinamik olarak gitmelerini sağlamak açısından çok faydalı olduğu kaydedildi.


Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, hobi ve beceri edindirme kurslarının personel üzerinde olumlu etkilerini değinerek, “Canları pahasına görev yapan itfaiye personelimize çeşitli kurslar düzenleyerek moral ve motivasyon kazandırmaya çalışıyoruz. Görev amaçlı katılmış oldukları olayların olumsuz etkisini ‘tual’ karşısında veya ahşap’ kokusu ile bütünleşerek atmalarını amaçlıyoruz. Hobi ve beceri edinme kurslarına katılan ve güzel eserlere imza atan personelimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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