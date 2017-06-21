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21 Haziran 2017 10:27

İTÜ’lü öğrencilerden büyük başarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, ABD’de düzenlenen insansız hava araçları yarışmasında dereceye girerek büyük başarı elde etti.

İTÜ’lü öğrencilerden büyük başarı

21 Haziran 2017 10:27


Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) tarafından Amerika’nın Maryland eyaletinde bu yıl 15’incisi düzenlenen dünyanın en prestijli insansız hava aracı yarışmasında Türkiye’yi 20 kişiden oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri temsil etti. 14-17 Haziran tarihleri arasında Patuxent River Askeri Hava Üssü’nde ABD, Kanada, İsrail, Hindistan, Polonya gibi 8 ülkeden 54 okul takımının katıldığı yarışmada İTÜ’lü öğrenciler, "En iyi döner kanatlı araç" dalında birinci oldu. İTÜ, genel başarı sıralamasında ise Kanada, Amerika, İsrail’i temsil eden okulların ardından 4. olarak büyük bir başarıya imza attı.




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