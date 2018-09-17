IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu başladı

Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle 17 Eylül'de Hacettepe Üniversitesinin Bartın'daki İnkumu Tesisleri'nde başladı.

Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, TDK ve Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle 17 Eylül'de Hacettepe Üniversitesinin Bartın'daki İnkumu Tesisleri'nde saat 09.30'da açış konuşmalarıyla başladı. Sempozyumun açış konuşmalarını Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ve Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın yaptı. TDK Başkanı Gülsevin, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurumlarından olan Türk Dil Kurumunun asli vazifelerinden birinin sözlük hazırlamak olduğuna dikkat çekerek, günümüzde TDK deyince akla sözlük, Yazım Kılavuzu ve tabelaların geldiğini söyledi. 100 binden fazla kelimenin anlamlandırılıp örneklendirildiği Türkçe Sözlük'te gelişen sözlük bilimi açısından bazı güncellemeler yapılması gerektiğini belirten Gülsevin, bu gelişmelere bağlı olarak Türk Dil Kurumunda uzmanların haftada iki gün toplanarak sözlüğün yeni baskısı için çalıştıklarını ifade etti.

Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Akalın ise, farklı zamanlarda çok sayıda toplantıda sözlükçülük konusuna değinildiğini ancak yalnızca bu konuya hasredilmiş toplantıların düzenli olarak 2014'ten bu yana yapıldığını söyledi. Bu seferki toplantının “Sözlük Biliminde Tanımlama ve Tanıklama” olarak belirlendiğini ifade eden Akalın, geliştirilen yazılımların sözlükler için malzeme sağladığını ancak tanımlama ve tanıklama işinin yine sözlük bilimi uzmanlarına kaldığını belirtti.

Açış konuşmalarından sonra “On İkinci Baskı Türkçe Sözlük'e Doğru: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı açık oturuma geçildi. Gülsevi'in başkanlığında düzenlenen açık oturumda Türkçe Sözlük'te gözetilen ilkeler ve bu ilkelerin sorunlu yanları üzerine TDK uzmanları tarafından hazırlanan sunumlar Adem Terzi, Belgin Aksu, Burcu Şen, Necla Yalçındemir ve Dr. Reşide Gürses tarafından sunularak katılımcıların konuyla ilgili görüşleri alındı. Yurt içinden ve yurt dışından katılan bilim adamları tarafından 33 bildirinin sunulacağı sempozyum 19 Eylül'de sona eriyor.