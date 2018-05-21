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21 Mayıs 2018 16:22

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

IHAAW162207-SIY/21-05-2018 - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk ve beraberindeki heyet milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

21 Mayıs 2018 16:22

21.05.2018 16:22:07 TSI NNNN




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