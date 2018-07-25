Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Ankara
  •  » İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kurultayda Aday Olmayacağı Kararının Kesin Olduğunu Açıkladı.
25 Temmuz 2018 11:32

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda aday olmayacağı kararının kesin olduğunu açıkladı.

IHAAW113207-SIY/25-07-2018 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda aday olmayacağı kararının kesin olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda aday olmayacağı kararının kesin olduğunu açıkladı.

25 Temmuz 2018 11:32

25.07.2018 11:32:07 TSI NNNN




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç