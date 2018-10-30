İYİ Parti Grup Toplantısı

İP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, emeklikte yaşa takılanlar konusunda, ilk turda vicdanıyla oy veren milletvekillerine teşekkür ederek, “İkinci tur oylamada olanlar ibretliktir. Oylama sırasında çekilen bir fotoğraf vardı. İlk turdaki ‘evet' kararını değiştiren milletvekillerinin yüzündeki mahcup ifade her şeyi anlatıyordu. Altını çizmek isterim ki Türk milletinin vekillerine bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. O gün söyledim, bir kez daha söylüyorum; Hiç tereddüt etmeyin. Olur da bir gün benden gelecek bir telefonla vicdanınız arasında kalırsanız, vicdanınızı dinleyiniz” dedi.

Fındık fiyatlarının açıklanmasına değinen Akşener, “Karadeniz iki aydır feryat ediyor, ‘Fındık fiyatlarını açıklayın artık' diye. Kimseden ses çıkmadı. Durdu, durdu 27 Ekim'de açıkladılar. Fiyat 14 lira. Giresun kalitede 14,5 lira olarak açıklandı. 15 lira olsun dedik ama bu fiyattan da memnunuz. Açıklandı ama üreticinin elinde fındık kalmadı ki. Fındık üreticisi ürünü 11 liradan, 12 liradan aracıya sattı. Borç bini aşmış nasıl beklesin? Kilo başına 3 lira uyanık tüccarın cebine girdi” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin bizzat Suudi devletinin operasyonu olduğunu belirten Akşener, "Bu cinayet için Türkiye özellikle seçilmiştir. Çünkü biliyorlar ki başka ülkelerde böyle bir cinayet işlense, o konsolosu da, infaz timini de kolunu kıvırıp alırlar, bir saate kalmaz konuştururlar. Bunlar sana hakaret ediyor Sayın Erdoğan, anlıyor musun? Sen sorun etmiyorsun ama gel gör ki senin üzerinden Türk devletine hakaret ediyorlar" şeklinde konuştu.