Barut yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ve hayat boyunca şiar edindiği ilkeler çerçevesinde yeni bir siyasi oluşumu hayata geçirmek ve buna inanmış kadroların ülkeyi selamete taşımasının emelleri olduğunu vurgulayarak, "Bu hedefi gerçekleştirmek üzere başlatılan partileşme süreci maalesef arzu edilen ve amaçlanan şekilde oluşmamıştır. Vefa unutulmuş, liyakat terk edilmiş, demokratik kurallar; geçmişe olan kin ve elde edilen fırsata kurban edilmiştir. Toplumun beklentisi olan ve herkesi kucaklayan bir kadro oluşturulamamış tüm toplumun kendini içinde bulacağı bir söylem ortaya konulamamış, amaç ve düşüncesi net olarak ifade edilememiştir. Dün ülkücüleri bakan, başbakan, iktidar yapma vaadi; Meral Akşener’i Cumhurbaşkanı yapma vaadine evrilmiştir. İktidar olma hedefi sadece birkaç zatı muhteremi milletvekili yapma gayretine dönüşmüştür" ifadesini kullandı.

Tüm bu gelişmelerin sadece Genel Başkan Meral Akşener’in ismi etrafında yürütülmek istendiğine dikkat çeken Barut, vatandaşın ihtiyacı olan sorunları çözecek proje ve program ortaya konulamadığını, vizyon ve misyonu olmayan bir biçimde toplumun karşısına çıkılmadığını öne sürdü.

Barut, "Bu durum önce kendi içinde inanç ve güven kaybına sebep olmuş, nihayetinde seçim sonuçlarından anlaşılmaktadır ki toplum nezdinde de güvenini kaybetmiştir. İlk başlarda seçmenin yüzde 30 güven ve desteğini alan bu yapının Cumhurbaşkanlığı yarışını yüzde 7.40 ile milletvekilliği seçimlerini ise 9.45 tamamlamış olması ifade etmiş olduğumuz ve ifade edemediğimiz yanlış, hata ve basiretsizliğin somut göstergesi olmuştur. İktidar olma hedefi ve yüzde 30 toplum desteği ile siyaset arenasında yer alan bir partinin yüzde 7.40 ve milletvekilliği seçimlerinde alınan 9.45 için başarı nitelemesi seçmenler ve Türk toplumuna hakarettir. Dün itiraz ve şikayet ettiklerimizin daha fazlasını yaparak topluma umut olabilmek, güven verebilmek mümkün değildir. En azından bir özür borcu olan kişi ve kişilerin pişkinlik içerisinde başarıdan söz etmesi siyasi tarihimizde yerini alan bir utanç vesikası olmuştur. Sayın genel başkan cumhurbaşkanı seçilememiştir. Demokratik parlamenter sisteme dönüş için yeter sayıda milletvekilliğine ulaşılamamıştır. Diğer bir ifade ile parti hedeflerini tutturamamıştır. Başarı bunun neresindedir? Anlayabilmek mümkün değildir. Yola ilk çıkıldığı günden bu yana sayın genel başkanın yanında yer alan arkadaşlarımızın emekleri, duyguları, inançları kullanılmak suretiyle hareket edilmiştir. Yola bulduklarını, yola çıktıklarına tercih etmişlerdir. Bugüne kadar gelinen her bir aşamada bir önceki aşamanın insanları, emekleri ve ortaya koydukları düşünceleri unutulmuştur" dedi.

"Bir Türk milliyetçisi ve hayatını bu uğurda vakfetmiş biri olarak bardağı taşıran son damla bölücü bir partinin Kürt kökenli vatandaşlarımızın siyasi temsilcisi olarak nitelendirilmesi, bu suretle hem Kürt kardeşlerimize hakaret edilmesi hem de bölücülük yapılması kabul edilebilir bir husus değildir" diyen Barut şunları kaydetti:

"Dün itiraz ettiklerimizin daha fazlasını her ne adına olursa olsun kabullenmemiz ve onaylamamız mümkün değildir. Dava ve ilke uğruna vakfedilen bir ömrü, bir kişinin hava ve hevesine kurban etmemiz, birkaç kişiye makam ve mevki sağlamak üzere harcamamız söz konusu olamaz. Partideki konumum itibari ile siyasal bir ortaklıktan bahsedilemeyeceği gibi, siyaset etme ve yönetmede tenakuza düştüğümüz bir gerçektir. Partinin temel fikirlerinin olmayışı, bu çelişkide rol oynamıştır. Bu gibi sebeplerle kimseden siyasi İkbal beklemedim. Milletvekilliği seçimleri için adaylık müracatında da bulunmadım. Sonuç; 1 Kasım 2015 tarihinden bugüne kadar gelinen noktada kişisel bir günahım ve hatam var ise bundan dolayı milletimden ve dava arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ancak yarınlarda yaşanacak daha büyük günaha ve vebale ortak olmamak adına iyi partinin kurucular kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa ediyorum."