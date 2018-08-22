İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla ana muhalefet partisi CHP’ye ziyarette bulundu. İYİ Parti heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Sibel Yanıkömeroğlu, Hasan Seymen, Gençlik Kolları Başkanı Barış Çalışkan yer aldı. Bayramlaşma için gelen İYİ Parti heyetini ise CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Parti Meclisi Üyeleri Gamze Pamuk Ateşli, Bülent Ecevit Tatlıdil ve Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Tunçay karşıladı.

Hamzaçebi, bu görüşmelerin sadece bayramda değil hep yapılması gerektiğini ifade etti. İlk kez seçime giren bir parti olarak da İYİ Parti’yi başarılı bulduğunu söyledi.

İYİ Parti heyeti ise CHP’nin İYİ Parti’ye verdiği milletvekili ve ittifak desteğinden dolayı teşekkür etti. Yanıkömeroğlu, bu desteğin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

İYİ Parti’li Seymen ise CHP’de kongre süreci talebi olduğunu ve onun da demokrasi göstergesi olduğunu, bunun partide bölünmeye sebep olmamasının da bir demokrasi göstergesi olduğunu vurguladı.

Hamzaçebi ise bunun üzerine şöyle konuştu: "CHP’de daima yönetimi eleştiren bir taban vardır. Bu bizim partiye canlılık, dinamizm verir. Hiçbir zaman bizim partide bölünmek gibi bir sonuca yol açmaz. İmza atan atmayan arkadaşlarımız hep beraberiz birlikteyiz. Önümüze bakacağız. Önümüzde yerel seçimler var. Ekonominin çok ağır meseleleri var. Demokrasimizin ağır meseleleri var. Hep birlikte bu demokrasi mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

Öte yandan, HDP heyeti de CHP’ye bayram ziyaretinde bulundu.