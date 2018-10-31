İzmir Limanı'nda zararlı materyaller içeren 22 bin 519 bin adet kışlık mont ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir Limanı'nda düzenlenen operasyonda, sağlığa zararlı materyaller içeren 22 bin 519 bin adet kışlık mont ele geçirildi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışmalarında Çin üretimi eşyaların bu ülkeye uygulanan vergi ve gözetim tedbirlerinden kaçınmak için başka ülkelerde üretilmiş gibi gösterilerek Türkiye'ye getirileceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan araştırmalarda İzmir Limanı'nda bulunan bir konteynerde 22 bin 519 adet kışlık montun İtalya menşeli olarak beyan edildiği tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan incelemeler sonucu montların üzerinde İtalya'da üretildiğine dair herhangi bir ibare bulunmazken, montlarda Çin'de üretildiğine dair ibareler ile ürün ebatlarına ilişkin Çince bilgilerin yer aldığı görüldü. Montlar üzerinde yapılan incelemelerde kumaşlarda kullanılan boya ve montların plastik aksesuarlarının insan sağlığına zararlı kanserojen materyaller içerdiği tespit edildi. Çin üretimi olduğu halde İtalyan üretimi şeklinde beyanda bulunulan 1 milyon 500 bin lira değerindeki 22 bin 519 adet kışlık monta el konuldu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.