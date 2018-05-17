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17 Mayıs 2018 11:07

İzmir’de uygulanan erozyon kontrol projesi meyvesini vermeye başladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 2011-2015 yılları arasında İzmir Ödemiş’te uygulanan erozyon kontrolü çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.

İzmir’de uygulanan erozyon kontrol projesi meyvesini vermeye başladı

17 Mayıs 2018 11:07

Bozdağlar’da erozyon kontrolü kapsamında dikilen fidanlar boy vermeye başladı.


Bakanlık tarafından hem Bozdağ’da yer alan kayak tesisleri açısından hem de Büyük Çavdar, Küçük Çavdar ve Çaldağ mevkiindeki zirai araziler açısından büyük önem arz eden bölgede başarılı bir erozyon kontrol çalışması gerçekleştirildi. 2011-2015 yılları arasında 1 milyon 200 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğu alan 2 bin 100 adet futbol sahası büyüklüğüne tekabül ediyor. 2011 yılında 6 bin, 2012 yılında 5 bin 500, 2013 yılında 2 bin 290, 2014 yılında 3 bin 200 ve 2015 yılında da 3 bin 340 dekar olmak üzere toplam 20 bin 330 dekar alanda yapılan çalışmalar neticesinde toprakla buluşturulan fidanlar büyümeye ve boy vermeye başladı.



“Bu fidanlar zaman geçtikçe yemyeşil bir ormana dönüşecek”


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlık olarak hem orman varlığını koruduklarını hem de artırdıklarını kaydederek, “Son 16 yılda yürüttüğümüz gayretli çalışmalar sonucu ülke genelinde 4 milyar 50 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Bu faaliyetlerden biri de erozyon kontrol çalışmalarıydı. İzmir Ödemiş’te gerçekleştirdiğimiz erozyon kontrol faaliyeti kapsamında 2011-2015 yılları arasında karaçam, sedir, kestane ve ardıç gibi türlerden oluşan 1 milyon 200 bin adet fidanı toprakla buluşturmak suretiyle Bozdağlar adete yeşil dağlar olarak anılacak hale geldi. Boy vermeye başlayan bu fidanlar zaman geçtikçe yemyeşil bir ormana dönüşecek. Gösterdiğimiz gayretlerin bu şekilde başarıya ulaşması bizleri mutlu ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha yeşil bir Türkiye düsturuyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.




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