Jandarmada mezuniyet heyecanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı törende 4’ü jandarma pilotu, 14’ü Emniyet Genel Müdürlüğü uçuş teknisyeni, 6’sı Sahil Güvenlik Komutanlığı bakım teknisyeni olmak üzere 14 kişi mezun oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Bakan Soylu’nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, askeri personel, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Şüphesiz ki şu an en büyük mutluluğu ve gururu siz aileler yaşamaktasınız. Genç pilot ve teknisyenlerimize bu zorlu süreçte verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Mezun olan değerli arkadaşlarım havacılık mesleğinin güç koşullarını göğüsleyebilecek seviyede yetiştirilen bizlerin burada edineceğiniz bilgilerle yetinmeyeceğinizi, teknolojiyi sürekli takip ederek bilgi ve tecrübelerinizi geliştireceğine, sizlere emanet edilen canları ve malzemelerin korunması için uçuş emniyetine azami dikkat edeceğinize, görevlerinizi en iyi şekilde yapacaklarınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Dereceye giren kursiyerlere brövelerini takarak diplomalarını veren Soylu, daha sonra "Geçmişten Günümüze Jandarma Havacılığı" adlı fotoğraf, havacılık teçhizat ve malzemeleri ile hava araçları sergisini gezdi. Ardından jandarma pilotlarının gerçekleştireceği uçuş gösterisini izlemek üzere helikopterlerin bulunduğu piste geçildi. Jandarma pilotlarının Skorsky helikopterler ile gerçekleştirdiği nefes kesen gösteri büyük beğeni topladı. Jandarmanın gökyüzündeki süvarileri adeta fırtına gibi esti.