Jandarmadan kumarbazlara rüşvet karşılığı köstebeklik

Gözaltına alınan askerlerin jandarmanın örgüte yapacağı operasyonları rüşvet karşılığında önceden haber verdiği ortaya çıktı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İvedik’teki bir adreste kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Kumar oynattığı iddia edilen şüphelileri takibe alan jandarma, operasyonu önceden haber alan örgüte bir türlü suçüstü yapamadı. İçeriden bilgi sızdırıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, Astsubay M.E.A. ile Uzman Çavuş A.K.’nin yüklü miktarda para harcamaya başladığı bilgisine ulaştı. Bu isimleri takibe alan ekipler, şahısların yapılacak operasyonları rüşvet karşılığı önceden örgüte haber verdiğini tespit etti.

WhatsApp üzerinden iletişim kurmuşlar

Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’in talimatıyla suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda Astsubay M.E.A. ve Uzman Çavuş A.K.’nin de arasında bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Askerlerin evlerinde arama yapan jandarma ekipleri, yüklü miktarda para geçirdi. Askerlerin yakalanmamak için sık sık telefon değiştirdiği ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerini WhatsApp üzerinden yaptıkları tespit edildi. İtirafçı olmak isteyen Uzman Çavuş A.K.’nin maddi sıkıntıları olduğu için bu işe bulaştığını söylediği öğrenildi.

İvedik’te kiraladıkları evlerde kumar oynatan suç örgütünün gecede yaklaşık 400 bin TL para kazandığı, parası olmayanlara kredi kartı üzerinden oyun oynattıkları belirlendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli, Ankara Adliyesi’ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sokulan şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere "İyi poz vereyim de çek" diyerek poz verdi. Adliye önüne toplanan şüphelilerin ailelerinin, "Aslansınız aslan, koçsunuz koç" dediği, bazılarının ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.