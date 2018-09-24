Jandarmadan servis araçlarına denetim

Ankara İl Komutanlığı trafik ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte 2018-2019 Eğitim-Öğretim Döneminin başlaması münasebetiyle şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak, çocukların huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için servis araçlarının denetlenmesi ve okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olmak için “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul servis araçlarına denetim uygulaması” gerçekleştirdi. Uygulama sırasında okul servislerini durduran jandarma trafik ekipleri, sürücülerin ve aracın belgelerini kontrol etti. Servis araçlarındaki dur lambası, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası ve emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, uyarılarda da bulundu.

Hassas burunlu K9 ile büfelerde arama yapıldı

Kontrol işlemlerini bitmesinin ardından jandarma ekipleri, servis araçlarındaki öğrencileri emniyet kemeri takma konusunda uyardı. Öte yandan uygulamada hazır bulunan hassas burunlu K9 köpeği ile okullara yakın büfelerde uyuşturucu taraması yapıldı.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Uygulamada 22 bin 719 kişi, 6 bin 654 araç ile 563 otobüs sorgulanması sonucunda arama kaydı bulunan 31 şahıs yakalandı. Ayrıca bin 60 servis aracı kontrol edilirken, Atmaca Sisteminden 618 şahıs, Barkod Sisteminden 3 bin 439 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamada arama kaydı bulunan 5 şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Mobil PTS Sisteminden ise 24 bin 369 araç sorgusu yapıldı ve 8 araç yakalandı. Öte yandan, 19 internet kafe, 118 park, bahçe, 100 okul, yurt, kurs binası ve çevresi denetlendi. Uygulamadan çok memnun olduğunu belirten lise öğrencisi, “Herkes bu vesileyle kemer takıyor. Bunun için bu uygulamaların tekrar tekrar yapılmasını istiyoruz” dedi.

“Servis şoförü arkadaşlarım fazla hız yapmayın”

Denetimlerin çok iyi bir şey olduğunu belirten servis şoförü Erdoğan Polat, “Biz kurallara zaten uyuyoruz. Öğrencilerin emniyet kemeri takmasını istiyoruz. Servis şoförü arkadaşlarımızın da fazla hız yapmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.