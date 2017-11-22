Jandarmanın “Şerife Bacıları” göreve hazır

228 kadın astsubay adayı, başarıyla sürdürdükleri eğitimin ardından çeşitli yerlerde görev alacak. Astsubay adayı Merve Demirci, "Biz Şerife Bacılardan gördüğümüz, cepheye cephane taşıyan ecdadın torunlarıyız. O kan damarlarımızda olduğu sürece elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadın astsubay adayı öğrenciler, akademi yerleşkesi içerisinde hem teorik bilgiler alıyor hem de bu bilgileri sahada uygulama fırsatı yakalıyor. Bu dönem eğitim gören 228 kadın astsubay adayı, zorlu eğitimin ardından iç güvenlik harekatlarında ve çeşitli yerlerde göreve gelebilmek için üstün performans ortaya koyuyor. Gece gündüz devam eden eğitimler ve hava şartları gibi olumsuz koşullardan etkilenmeyen kadın astsubay adayları, aynı zamanda Türk kadınının gücünü de simgeliyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, kadın astsubay adaylarının nefes kesen eğitimlerine tanıklık etti.

"Önümüzdeki ay 170 kadın astsubay alımı planlanmakta"

Şuanda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkalığında 228 kadın astsubay adayının eğitim gördüğünü belirten Birinci Astsubay Eğitim Bölüğü Komutanı Jandarma Yüzbaşı Uğur Selçuk Aslan, önümüzdeki ay 170 kadın astsubay adayı alımı planlandığını aktardı. Aslan, her yıl alınacak öğrencilerin yüzde 10’unun kadın astsubay adaylarının oluşturmasının planlandığı bilgisini verdi. Astsubay adaylarına verilen eğitimler hakkında bilgi veren Aslan, "Kadın astsubay adaylarımızı insan merkezli, çağdaş yönetim ve görev anlayışıyla, ulusal ve uluslararası anlamda saygın, güvenilir, mükemmel ve iyi hizmet üreten kolluk kuvveti oluşturma hedefiyle yetiştirmekteyiz" şeklinde konuştu.

Astsubay adayları hangi eğitimleri alıyor?

Birinci Astsubay Eğitim Bölüğü Takım Komutanı Jandarma Öğretmen Üsteğmen Begüm Çardak ise kadın ve erkek öğrencilerin aldıkları eğitimler hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin 38 hafta süreyle eğitim gördüklerini ifade eden Çardak, ilk aşamada intibak eğitimi verildiğini, sonrasında Atış Tatbikat Eğitim Merkez Komutanlığında atış ve terörle mücadele harekatının temel prensiplerinin öğretildiğini kaydetti. Bu aşamalardan sonra temel eğitim safhaları ve şuan devam eden akademik eğitim safhalarının olduğunu belirten Çardak, "Akademik eğitim safhasında ileride göreve başladıklarında kendilerine önemli bilgiler sağlayacak olan hukuk, kriminoloji ve güvenlik bilimlerine giriş gibi çeşitli dersler, konunun uzmanı öğretmenler tarafından öğrencilere aktarılmaktadır" dedi.

Çardak, 38 hafta süren bölük ve takım komutanlığı seviyesinde öğrencilere verilen eğitimler ve akademik eğitimler sonrasında öğrencilerin staj faaliyetlerine gönderildiğini belirterek, "Staj faaliyetleri kapsamında da öğrencilerimiz iç güvenlik birimi birliklerinde ve eğitim birliklerinde ilerideki görevlerine yönelik eğitim almaktadırlar" diye konuştu.

Mezun olan astsubay adayları hangi görevlere geliyor?

Astsubay adaylarının gördükleri zorlu eğitim süreçlerinin ardından çeşitli yerlerde göreve başladıklarını aktaran Birinci Astsubay Eğitim Bölüğü İkinci Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören, bu kapsamda kadın astsubayların mezun olduktan sonra Asayiş Tim Komutanlığı veya karakol komutan yardımcılığı, rütbe ve kıdem olarak ilerlediklerinde de karakol komutanı, kadın ve çocuk amirlikleri, cezaevi karakolları, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü gibi görevlerde yer aldıklarını ifade etti. Gören, "Aynı zamanda terörle mücadele harekatında kadın astsubaylarımızın aktif olarak yer aldığını görmekteyiz" dedi.

Birinci Astsubay Eğitim Bölüğü Üçüncü Takım Komutanı Teğmen Alev Yiğit, jandarma olmanın cesaret ve dayanıklılık gerektirdiğinin altını çizerek, eğitimlerde öğrencilere, "Zoru başarırız, imkansız zaman alır" parolasını verdiklerini aktardı.

"Her meslekte olduğu gibi en iyisini yapacağız"

Astsubay adayı Merve Demirci, kendilerini geliştirmek adına psikoloji dersleri, işaret dili, halk oyunları, diksiyon dersleri ve sertifikalı ilk yardım eğitimleri gibi çeşitli eğitimler gördüklerini ifade etti. Kadınların hayatın pek çok noktasında faaliyet gösterdiklerini dile getiren Demirci, "Biz jandarma olarak atalarımızdan, Şerife Bacılardan gördüğümüz, tarla eken, cepheye cephane taşıyan ecdadın torunlarıyız. O kan damarlarımızda olduğu sürece her meslek dalında olduğu gibi jandarmada da elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Başörtülü olmamdan dolayı önyargıyla karşılaşmadım"

Bir diğer aday Fadime Ulaş da, kişisel ve fiziksel olarak kendisini yeterli ve dayanıklı hissettiği için bu mesleği seçtiğini, üniformayı şerefli bir şekilde taşıyacağına inandığını dile getirdi. Ulaş, her başarının arkasında bir zorluk olduğunu, kendilerinin de bu zorlu eğitim süreçlerinin üstesinden gelip, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için hazırlandıklarını söyledi. Başörtülü olan astsubay adayı Seda Tekin ise başörtülü olmasının çevresi, arkadaşları ve komutanları tarafından son derece olumlu karşılandığını belirterek, herhangi bir olumsuz tepki ya da önyargıyla karşılaşmadığını, bu anlamda mutlu olduğunu dile getirdi.

Eğitimlerde jandarmanın ilk kadın komutanı şehit Yarbay Songül Yakut da unutulmadı.