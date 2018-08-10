Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima’dan Baran’a ziyaret

Baran, "Türkiye ile Japonya arasındaki ihracatta Ankara’nın payı yüzde 10, ticaretteki payı ise yüzde 5 civarında" dedi.

Türkiye ile Japonya arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Miyajima, serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girdiğinde hem ticaretin hem de yatırımların karşılıklı büyük ivme kazanacağını belirtti. Miyajima, G-20 Zirvesi’nin Japonya‘da yapılacağı 2019 yılının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceği bir yıl olacağını bildirdi. Japon pazarının büyük ve rekabetçi bir pazar olduğunu hatırlatan Miyajima, Ankaralı iş adamlarının pazarda olmayan yeni ürünlerle Japon tüketicinin beğenisini kazanabileceklerini ifade etti.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye’yi ziyaret eden Japon turist sayısının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttığını belirten Miyajima, Ankara’ya gelen Japon turist sayısının da artmasını istediğini söyledi. Kendisini "Ankara’da yaşayan bir Ankaralı" olarak tanımlayan Miyajima, "Birlikte çalışarak Ankara’nın tanıtımını yapmamızın iyi olacağını düşünüyorum. Ankara’da yaşamaktan büyük keyif alıyorum. Ankara’da deniz yok ama deniz mahsulleri çok lezzetli. Bana son derece kibar davranan Türkler sayesinde Ankara’daki hayatım güzel devam ediyor" diye konuştu.

"Türkiye ile Japonya arasındaki ihracatta Ankara’nın payı yüzde 10, ticaretteki payı ise yüzde 5 civarında"

ATO Başkanı Gürsel Baran ise Japonya ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının bir an önce imzalanması temennisinde bulunarak, G-20 Zirvesi’nde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirtti. Ankara’dan Japonya’ya 40 milyon dolarlık ihracat ve Japonya’dan Ankara’ya 150 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini vurgulayan Baran, "Türkiye ile Japonya arasındaki ihracatta Ankara’nın payı yüzde 10, ticaretteki payı ise yüzde 5 civarında. Ankara’nın payını artırmak istiyoruz. Bazı alanlarda iş birliği yapabiliriz" dedi. Türk ve Japon müteahhitlerin üçüncü ülkelerde birlikte projeler yürütebileceklerini kaydeden Baran, yenilenebilir enerji ve dondurulmuş gıda sektörlerinde de iş birliği yapılabileceğini bildirdi.

"Dünyanın 100 büyük savunma sanayi şirketi arasında 3 Türk şirketi var ve bunların üçü de Ankara’da"

Baran, Ankara Ticaret Odası ve Ankara ekonomisi hakkında da Miyajima’ya ayrıntılı bilgi verdi. Uzun yıllar önce memur kenti olarak anılan Ankara’nın kabuğunu kırdığını ifade eden Baran, "Ankara, sanayi ve ticaret şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son yıllarda savunma sanayi alanında çok önemli adımlar attık. Dünyanın 100 büyük savunma sanayi şirketi arasında 3 Türk şirketi var ve bunların üçü de Ankara’da" dedi.

Ankara’nın sağlık turizminde iddialı olduğunu hatırlatan Baran, Japonya’daki yaşlı nüfusa sağlık turizmi hizmeti verebileceklerini vurguladı. Baran, 2015 yılında 100 bin civarında olan Japon turist sayısının son iki yılda yarıya düştüğünün altını çizerek, "Japonların gezmeyi sevdiklerini biliyorum. Şehrimizde gezilebilecek çok önemli turistik bölgelerimiz mevcut. Japon dostlarımız bu şehirden keyif alacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.