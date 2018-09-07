Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı ve Süleyman Ekinci, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin karşılıklı ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu gelişimde Ankara Ticaret Odasının rolü ele alındı. Türkiye ekonomisinin son 15 yılda geldiği aşamanın da ele alındığı görüşmede Büyükelçi Miyajima, Türkiye ekonomisinin IMF programı uygulamaya başladığı 2001 yılından bu yana önemli gelişme kaydettiğine dikkat çekti. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadan kaynaklı sorunlar yaşadığını ancak bunun iyi yanları da olduğunu kaydeden Büyükelçi Miyajima, Irak ve Suriye’deki sorunların çözümlenmesinin Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağını söyledi. Türkiye’nin Afrika ile kurduğu ticari ilişkilerin de gelecek vadettiğini belirten Miyajima, turizm konusunda da olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi. Yakın gelecekte Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine gireceğine inandığını dile getiren Büyükelçi Miyajima, Kapadokya’ya yaptığı ziyarette Latin Amerika’dan turistlerin geldiğini gözlemlediğini anlattı.

Japonya’nın Türkiye’yi gerçekten çok önemsediğinin altını çizen Büyükelçi Miyajima, Türk lirasında dalgalanmanın Japonya’yı da etkilediğini belirterek, "Sizin sorununuz aynı zamanda bizim sorunumuz” dedi. Büyükelçi Miyajima, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono’nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak “Türkiye ekonomisinin istikrarını desteklediklerini” ifade ettiğini kaydetti. Büyükelçi, ATO Başkanı Baran’a Japonya Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili basın açıklamasının Türkçe’sini yazılı olarak verdi. Büyükelçi Miyajima, “Dışişleri Bakanımız Sayın Kono, son günlerdeki Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilere değinerek, Türkiye’nin güçlü ve sağlıklı ekonomisinin Japonya için önemli olduğunu ve Japonya’nın Türkiye ekonomisinin istikrarını desteklediğini ifade etmiştir” dedi.

Japonya’nın Türkiye’ye yönelik dostane tavrının önemli olduğunu kaydeden ATO Başkanı Baran ise, “Japonya’nın Türkiye’nin yanında olduğunu hissetmemiz bizim için büyük önem taşıyor” dedi. Japonya’nın dünyanın en başarılı ekonomilerinden biri olduğunu söyleyen Baran, Büyükelçi Miyajima’ya Japonya ekonomisi ve eğitim sistemi hakkında sorular yöneltti. Baran, Ankara Ticaret Odası olarak ili ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.