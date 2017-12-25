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25 Aralık 2017 10:17

Jeopark’a yaz - kış ziyaret

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 91 mezunları dönem arkadaşları ile birlik ve beraberlik etkinliği çerçevesinde hafta sonu Jeopark alanlarını ziyaret etti.

Jeopark’a yaz - kış ziyaret

25 Aralık 2017 10:17


İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 91 mezunları hafta sonu Kızılcahamam Belediyesi Jeopark Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Ali İhsan Kayabaşıoğlu rehberliğinde Jeopark alanlarını gezdi. Grup ilk olarak Abacı Peri Bacaları Jeositi, Kızılcahamam Belediyesi Eğitimci Nuray Yeşil Müzesi, Şehit Anıt Ağacı, Soğuksu Milli Parkı ve burada bulunan ziyaeretçi merkezini gezdiler. Havanın karlı olması geziye farklı bir güzellik kattı.


İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 91 mezunları ilçemizden ayrılırken geziye yapmış oldukları katkılarından dolayı ve aynı zamanda dönem arkadaşları olan İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız’a ayrıca teşekkür etti. Ziyaretçiler ayrıca Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve ekibinede yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.




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