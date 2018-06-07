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07 Haziran 2018 12:45

Kaçak akaryakıt satışına suçüstü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İskenderun Gümrük Muhafaza ekiplerince Erzin yolunda yapılan operasyonda, araca kaçak akaryakıt aktarımı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak akaryakıt satışına suçüstü

07 Haziran 2018 12:45

Operasyonda 15 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Alo 136 ihbar hattına intikal eden kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarı üzerine İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Mobil devriye ekipleri İskenderun-Erzin yolunda şüpheli alanları yakın takibe aldı. Tel örgülerle çevrili, içinde tır garajı bulunan alan ekiplerce uzaktan izlemeye alındı. Uzun süren bekleyiş sonucunda sahaya giriş yapan bir tıra seyyar tabanca ile akaryakıt aktarımı yapıldığı görüldü. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tır sürücüsünü ve kaçak akaryakıt satışı yapan şahsı yakaladı. Yapılan aramada çekicisi olmayan dorse üzerinde ve etrafında 18 adet plastik varil içerisinde 15 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olay hakkında bilgilendirilen Erzin Cumhuriyet Savcısından alınan talimat üzerine ele geçirilen kaçak akaryakıta ve taşıta el konularak, tır şoförü S.T. ve aktarımı yapan H.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.




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