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06 Temmuz 2017 13:51

Kaçakçılar X-Ray’e takıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir tırda yapılan aramada 18 milyon TL değerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaçakçılar X-Ray’e takıldı

06 Temmuz 2017 13:51


Hollanda’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Sahası’na gelen ve Irak’a transit olarak tekstil ürünü taşıyan M.K. idaresindeki tır, gümrük memurunca şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Tarama neticesinde aracın yürür vaziyetteki iki adet lastiğinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine harekete geçen İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından aracı arama hangarına yönlendirdi. Narkotik dedektör köpeği Tina’nın da katıldığı aramada, dedektör köpeğin de yoğunluk tespit edilen lastiklere aşırı tepki vermesi üzerine lastikler kesilerek açıldı. Burada 76 adet şeffaf poşet içerisine gizlenmiş yaklaşık 150 kilo ağırlığında 600 bin adet hap ele geçirildi. Narkotik madde tespit cihazları ile yapılan analiz sonucunda paketler içerisindeki hapların uyuşturucu maddelerden ecstasy olduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri ise tam 18 milyon TL.


Olay sonrası uyuşturucu madde ve kaçak eşya taşımasında kullanılan araca el konuldu. Tır sürücüsü M.K. ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.




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