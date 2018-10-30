Kadın banka çalışanlarına liderlik eğitimi

Öz Finans İş Sendikası "Finans Sektöründe Çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesi kapsamında Ziraat ve Halk Bank çalışanlarına eğitim verdi.

Öz Finans İş Sendikası tarafından "Finans Sektöründe Çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesi kapsamında Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat ve Halk Bank çalışanlarına 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ekip Çalışması ve Liderlik, İletişim, Yasal Haklar, İş Yerinde Psikolojik Taciz' başlıklı konularda Trabzon'da eğitim verildi. Eğitime Rize, Gümüşhane, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop illeri temsilci, İl Kadın Komitesi Başkanları ve üyeler katıldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, üyelerin yüzde 40'ının kadın üyelerden oluştuğunu belirterek, "Finans Sektöründe Çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi projemizle 81 ilden belirlenen kadın çalışanlarımıza iş hayatında sendikal faaliyetlerde daha aktif rol almalarını ve çalışmalarda etkin görev üstlenmelerini eğitimlerle sağlamaya çalışıyoruz. 81 ilde en az 1 sendika kadın temsilcisinin yetiştirilmesi için 6 il merkezimizde programlarımızı düzenliyoruz. Toplamda 100 kadın üyemize liderlik eğitiminin yanında güncel çalışma hayatı ile ilgili eğitimde veriliyor. Projeye desteklerinden dolayı Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.