Kadın Emeği Festivali başlıyor

Vatandaşların Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek festivale kolay ulaşmasını sağlamak üzere ücretsiz servis hizmeti de verilecek.

Çankaya Belediyesi, “Kadın Emeği Festivali”ni bu yıl ikinci kez düzenliyor. Eşitlikçi bir toplumun gelişmesi, kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amacı taşıyan festival 29 Haziran’da başlayacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki stantlarda yer alacak yaklaşık 200 kadın, ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse, takıdan örgü bebeklere kadar kendilerinin yaptığı pek çok ürünü gelenlerin beğenisine sunacak. 29 Haziran Cuma günü saat 10.00’da stantların kurulmasıyla başlayacak festival, 14.00’de düzenlenecek Latin dansları gösterileriyle devam edecek. 20.00’de ise pop müziğin sevilen sesi Sıla, Ankaralılarla buluşacak. 30 Haziran Cumartesi günü saat 14.00’de başlayacak zumba gösterisinin ardından 15.00’de toplumsal cinsiyet eşitliği atölye çalışmaları yapılacak. 16.00’da ise Retro Queen Grubu konser verecek. Çocukların unutulmadığı festival kapsamında saat 16.30’da “Çocuklar için Mahalle Oyunları” etkinliği düzenlenecek. Gün, 19.30’da başlayacak İstanbul Girls Orkestrası’nın konseriyle sona erecek.

Suzan Kardeş de stant açacak

Festivalin son günü 1 Temmuz Pazar günü saat 14.00’de düzenlenecek zumba gösterisinin ardından uçurtma etkinliği gerçekleşecek. 16.00’da Retro Queen Grubu’nun vereceği konserin ardından 16.30’da “Çocuklar için Mahalle Oyunları” düzenlenecek. Festivalin 20.00’de başlayacak kapanış konserini ise Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş ve Türk Halk Müziği sanatçısı Yasemin Göksu verecek. Suzan Kardeş de konser öncesi açacağı stantta el emeği ürünleri gelenlerin beğenisine sunacak.

Vatandaşların festival alanına ulaşmalarını ve geri dönmelerini sağlayacak ücretsiz servis saatleri ise şöyle:

"Servisler, festivalin ilk günü 29 Haziran’da 14.00 ve 18.30 saatlerinde Çankaya Belediyesi Kolej Otoparkı’ndan Ahlatlıbel’e, 22.00 ve 22.30’da ise Ahlatlıbel’den otoparka hareket edecek. 30 Haziran’da 13.00 ve 17.00’de otoparktan, 21.30 ve 22.30’da ise Ahlatlıbel’den; son gün 1 Temmuz’da ise 12.00, 15.00 ve 18.00’de otoparktan, 21.30, 22.00, 22.30’da ise Ahlatlıbel’den hareket edecek."