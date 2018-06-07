Kadın Emeği Festivali’nde Sıla rüzgarı esecek

Çankaya Belediyesi, Kadın Emeği Festivali’nin bu yıl ikincisini düzenliyor. Eşitlikçi bir toplumun gelişmesi, kadın emeğinin görünür kılınması ve ürünlerin pazardaki yerini alabilmesi amacı taşıyan festival, 29 Haziran’da başlayacak. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki stantlarda yer alacak yaklaşık 200 kadın, ahşap eşyalardan çantaya, keçe işlerinden kaktüse, takıdan örgü bebeklere kadar kendilerinin yaptığı pek çok ürünü gelenlerin beğenisine sunacak. Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla Mor Bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesi, kadınların satışlardan elde edeceği gelirin tamamen kendilerine kalmasını sağlayacak. 29 Haziran Cuma saat 10.00’da stantların kurulmasıyla başlayacak festival, 14.00’de düzenlenecek Latin dansları gösterileriyle devam edecek. 20.00’de ise pop müziğin sevilen sesi Sıla, Ankaralılarla buluşacak. 30 Haziran Cumartesi 14.00’de başlayacak zumba gösterisinin ardından 15.00’de toplumsal cinsiyet eşitliği atölye çalışmaları yapılacak. 16.00’da ise Retro Queen Grubu konser verecek. Çocukların unutulmadığı festival kapsamında 16.30’da ’’Çocuklar için Mahalle Oyunları’’ etkinliği düzenlenecek. Program 19.30’da başlayacak İstanbul Girls Orkestrası’nın konseriyle sona erecek.

Festivalin son günü olan 1 Temmuz Pazar günü ise saat 14.00’de düzenlenecek zumba gösterisinin ardından uçurtma etkinliği gerçekleşecek. 16.00’da Retro Queen Grubu’nun vereceği konserin ardından 16.30’da “Çocuklar için Mahalle Oyunları” düzenlenecek. Festivalin 20.00’de başlayacak kapanış konserini ise Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş ve Türk Halk Müziği sanatçısı Yasemin Göksu verecek.