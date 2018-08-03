Kadın Kooperatifine bir destek daha

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı teklif çağrısı kapsamında açtığı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı sonuçları açıklandı. Polatlı Ticaret Odası ‘nın sunduğu Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi, Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Polatlı Tarih ve Kültür Araştırma Derneği’nin proje ortağı olduğu ‘’Anadolu Bacıları Güçleniyor’’ isimli projede başarılı görülerek destek sunulacak projeler arasında yerini aldı. Taşrada yaşayan kadınları harekete geçirerek hepsini girişimci yaptıklarını belirten Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Gökçe, ’’ 2016 yılında Polatlı’da kurulan Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifini daha da güçlendirmek adına sunulan projeye Ankara Kalkınma Ajansı yaklaşık 500 bin TL mali destek vermeyi kabul etti. Proje süresi ise 18 ay olarak belirlendi. Kurulduğundan bu yana Pancar Pekmezi başta olmak üzere Portakallı Havuç Reçeli, Polatlı Eriştesi, Kavun Reçeli, Karpuz Reçeli gibi birçok yerel ürünün imalatını yapıyoruz. Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi olarak bu proje ile atölyelerini büyüterek güçlendirecek ve yerel ürünlerin üretimini daha da artıracağız. Bizler güçlü kadınlarız. Türkiye’nin dört bir yanından destek alıyoruz. Büyük markalar bizlere destek olmak için neler yapabiliriz diyorlar” dedi.

Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi Başkanı Zeynep Gökçe, şunları kaydetti: “Anadolu Bacıları Güçleniyor, isimli projenin amacı: Polatlı’da marka değeri taşıyan yerel ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde markalaşmanın sağlanması ve Pazar ağının genişletilmesi, Polatlı ilçesinin geleneksel ürünü olan Pancar Pekmezinin yenilikçi yöntemlerle katma değerinin arttırılması olarak belirlendi. Projenin ilk faaliyetleri Ağustos ayı sonunda başlayacak. Ankara Kalkınma Ajansı her daim arkamızda durdu. 4 projemize mali destek sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kooperatifin kurulmasında büyük emekleri var.”

Proje sonuçları açıklandıktan sonra açıklama yapan Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya, ’’Yerel ürünlerde markalaşmanın önemini biliyoruz ve önemsiyoruz. Bu bakımdan ilk olarak Pancar Pekmezi için coğrafi işaretli ürün başvurumuzu tamamladık. Tamamen doğal ve katkısız olan Pancar pekmezinin üretimini endüstriyel anlamda yapan tek nokta şuan da bizim kurduğumuz Kooperatiftir. Önümüzdeki aylarda Pancar Pekmezinin coğrafi işaretini alacağız. Sonrasında da diğer yerel ürünlerimiz içinde başvurularımızı yapacağız. İlçemizi birçok Ulusal fuarda temsil eden Anadolu Bacıları Kadın Kooperatifi internet üzerinden satış yapmakta olup, bunun yanı sıra Big Chefs Restaurant mağazalarına ayda 300-400 kg arası ürün üretmektedir. İnşallah bu proje ile çatımız altında emeklemeye başlayan kooperatif, Kalkınma Ajansı projesi ile koşmaya başlayacaktır. İlçemize ve Kooperatifimize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.