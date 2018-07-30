Kadın sendika liderleri yetişiyor

Proje kapsamında Öz Finans-İş Sendikası üyesi Ziraat ve Halk Bank çalışanlarına ’Toplumsal cinsiyet eşitliği, ekip çalışması ve liderlik, iletişim, yasal haklar, iş yerinde psikolojik taciz’ başlıklı konular ile ilgili eğitim verildi.

Öz Finans-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can proje ile ilgili verdiği bilgide, "81 ilde en az 1 sendika kadın temsilcisinin yetiştirilmesi için 6 il merkezimizde programlarımızı düzenliyoruz. Toplamda 100 kadın üyemize liderlik eğitiminin yanında güncel çalışma hayatı ile ilgili eğitimde veriliyor" dedi.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın yaklaşık olarak yüzde 40’ının kadın üyelerden oluştuğunu ifade ederek, "Toplu iş sözleşmelerinde kadın çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini korumaya yönelik güncel ve sürekli düzenlemeler yapılması konusunda gereken adımları atma gayreti içindeyiz. Bunun yanında finans sektöründe çalışan sendikalı kadınlarımız için çeşitli sosyal projeler gerçekleştirerek iş hayatında sendikal faaliyetler içerisinde daha aktif rol almalarını istiyoruz. Finans sektöründe çalışan ‘Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi’ projemizle 81 ilden belirlenen kadın çalışanlarımıza iş hayatında sendikal faaliyetlerde daha aktif rol almalarını ve çalışmalarda etkin görev üstlenmelerini eğitimlerle sağlamaya çalışıyoruz. Projenin amacına ulaşacağına inanıyorum. Projeye desteklerinden dolayı Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.