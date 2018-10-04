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Kadın sendikacılara eğitim

Öz Finans İş Sendikası "Finans Sektöründe çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesi kapsamında Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat ve Halk Bank çalışanlarına ’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ekip Çalışması ve liderlik, iletişim, Yasal Haklar, İş Yerinde Psikolojik taciz’ başlıklı konular ile ilgili eğitim verildi.

Öz Finans İş Sendikası "Finans Sektöründe çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi" projesi kapsamında Öz Finans İş Sendikası üyesi Ziraat ve Halk Bank çalışanlarına 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Ekip Çalışması ve liderlik, iletişim, Yasal Haklar, İş Yerinde Psikolojik taciz' başlıklı konular ile ilgili eğitim verildi.


İlk olarak Erzurum'da yapılan eğitime Ağrı, Artvin, Bayburt, Muş, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Siirt, Bitlis, Hakkari illeri ve İzmir'de yapılan eğitime İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar illeri Temsilci, İl Kadın Komitesi Başkanları ve üyeler katıldı.


Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, Sendikanın yaklaşık olarak yüzde 40'ının kadın üyelerden oluştuğunu belirterek, " Finans Sektöründe çalışan Sendikalı Kadınlardan Liderler Yetiştirilmesi projemizle 81 ilden belirlenen kadın çalışanlarımıza iş hayatında sendikal faaliyetlerde daha aktif rol almalarını ve çalışmalarda etkin görev üstlenmelerini eğitimlerle sağlamaya çalışıyoruz. Projenin amacına ulaşacağına inanıyorum. Projeye desteklerinden dolayı Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

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