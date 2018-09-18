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Kadın yazarlar Çankaya'da buluşuyor

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye’nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, kadın yazarları okurlarıyla buluşturuyor. 24-28 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek etkinliğe alanında uzman birçok kadın yazar katılacak.


Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlı çalışmaları ve önemli projeleriyle Türkiye'nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi, “Kadın Yazarlar Haftası” düzenliyor. Etkinlik kapsamında alanında uzman birçok kadın yazar okurlarıyla buluşacak.


Ayizi Yayıncılık'la işbirliği yapılarak düzenlenen etkinlik, 24-28 Eylül tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve Mali Hizmetler Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Her gün farklı konularda düzenlenecek söyleşilere, yazarlar ve akademisyenler katılacak.



“Eşitlik için çalışıyoruz”


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamdan eşit bir şekilde yararlanmaları, sanattaki varlıklarını arttırmaları ve görünür kılınmaları için çalıştıklarını vurgulayarak, “Belediyemizde ve ilçemizde fark oluşturacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içindeyiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.



Kitap hediye edilecek


Her gün farklı kitap ve konu üzerinde yapılacak söyleşilerin ardından etkinliğe katılanlara, “Her İşte Bir Hayır Vardır”, “Baş Harfi F”, “Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler 2”, “Bu Toprağın Ötekileri”, “Dünyanın Bütün Pastaneleri”, “Babam Yalnız Öldü” kitapları hediye edilecek.


5 günde 7 söyleşi


5 günde 7 farklı söyleşinin düzenleneceği etkinliğin ayrıntıları ise şöyle:


24 Eylül 2018 Pazartesi


15.00-17.00 / Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu /Söyleşi-Kitap İmza


“Her İşte Bir Hayır Vardır” kitabıyla Ekin Açıkgöz


19.00-21.00 Zülfü Livaneli Kültür Merkezi /Söyleşi


Aksu Bora, İlknur Üstün, Selma Acuner (Ayizi Yayınevi)


Kadın Hareketi -Sema Kendirci (Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı)


25 Eylül 2018 Salı


16.30-18.30 / Zülfü Livaneli Kültür Merkezi /Söyleşi “Bedenimiz Bizimdir”


Aslı Alpar (Kaos GL), Meltem Ağduk (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu), Selma Atabey (SES)


19.00-21.00 Zülfü Livaneli Kültür Merkezi /Söyleşi -Kadınların Dünyası


Hande Aydın, Meral Akbaş


26 Eylül 2018 Çarşamba


15.00-17.00 Zülfü Livaneli Kültür Merkezi /Söyleşi-Kitap İmza


“İradenin İyimserliği” kitabı


Aksu Bora, Binnaz Saktanbar, Özlem Yeniay, Emek Çaylı, İlknur Hacısoftaoğlu, Zehra Çelenk, Nevin Yıldız Tahincioğlu, İlknur Üstün.


27 Eylül 2018 Perşembe


15.00-17.00 Zülfü Livaneli Kültür Merkezi / Söyleşi “Kadınlar Nasıl Yazar?”


Hatice Sönmez Kaya (Çiğdem Ülker Atölyesi), Reyhan Saygın, Sevgi Can Yağcı Aksel, Ülkü Günay.


28 Eylül 2018 Cuma


19.00-21.00 Zülfü Livaneli Kültür Merkezi / Söyleşi “Hikayelerimizi Yazmak”


Biray Anıl Birer, Hatice Göz (Feminerva Dergi), Sofya Kurban (Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi), Seçin Tuncel (Kaos GL - Kadın Kadına Öykü Yarışması)

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