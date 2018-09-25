Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği “Kadın Yazarlar Haftası” başladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlı çalışmaları ve önemli projeleriyle Türkiye'nin ilk “Mor Bayrak”lı yerel yönetimi olan Çankaya Belediyesi'nin bu yıl ikinci kez düzenlediği “Kadın Yazarlar Haftası” başladı.

Ayizi Yayıncılık'la işbirliği yapılarak düzenlenen etkinliğin ilk konuğu “Her İşte Bir Hayır Vardır” kitabıyla, Ekin Açıkgöz oldu. Açıkgöz, Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu'nda düzenlenen söyleşide, kendisini geliştirme aracı olarak yazmayı seçtiğini belirterek, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e, düzenlediği kültür sanat etkinlikleri dolayısıyla teşekkür etti. Yazar, işitme engelli bireyler için işaret diliyle anlatımın da eşzamanlı olarak gerçekleştirildiği söyleşide, okurların sorularını tek tek yanıtladı.

Çankayalı edebiyat severlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, Yüksek Sadakat Müzik Grubu'nun eski solisti Cemil Demirbakan ve İnsan Hakları Savunucusu İlknur Üstün de yer aldı.

Kadın yazınında Ayizi'nin yolculuğu

Kadın Yazarlar Haftasının ikinci etkinliğinde ise Ayizi Yayıncılıktan Aksu Bora, İlknur Üstün ve Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci katılımcılarla buluştu. Akşam saatlerinde Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide Aksu Bora, Türkiye'de kadın edebiyatının gerekliliği üzerine başladıkları çalışmalarda doğan Ayizi Yayınlarının yolculuğunu izleyenlere aktardı. Kadın dayanışmasıyla Ayizi kadınlarının her geçen gün çoğaldığından söz eden Bora, Feminist Biyografi Atölyesi ile yurtdışındaki feminist hareketlerinin de dikkatini çektiklerini, basılan kitap sayısının kısa sürede 61'e ulaştığını da sözlerine ekledi.

Ayizi'nin bir kadın dayanışması eseri olduğundan söz eden Üstün ise, yaparak öğrendikleri ilk günlerde kadın dayanışmasının güzel örnekleriyle çoğaldıklarından söz ederek, kısa sürede Türkiye'de sözü edilen işlerin ortaya konduğunu dile getirdi. Üstün ayrıca, yurtdışı ve Türkiye'den kadın hareketleri çalışmalarından da örnekler verdi. Türkiye'de kadın hareketi tarihinin bilinmediğinden, bu yüzden kadın yazınının gerekliliğinden söz eden Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci ise, cumhuriyetin ilanından önce kurulmak istenen Kadınlar Halk Fırkası ve Meclis'teki milletvekillerinin Atatürk'e rağmen kadın hakları ve kadın hareketlerine karşı direnç gösterdiklerini aktardı. Kendirci, kadın hakları mücadelesinin önündeki engellerin kadına şiddeti besleyen anlayışı da beslediğini ifade etti.

Etkinlikler 28 eylül'e kadar sürecek

28 Eylül tarihine kadar Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek haftada, tüm katılımcılara, “Her İşte Bir Hayır Vardır”, “Baş Harfi F”, “Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler”, “Bu Toprağın Ötekileri”, “Dünyanın Bütün Pastaneleri”, “Babam Yalnız Öldü” kitapları da hediye ediliyor.

Etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinden alınabiliyor.