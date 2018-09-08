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08 Eylül 2018 10:12

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde sezon başlıyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi 2018-2019 sezonu karşılaşmaları başlıyor.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde sezon başlıyor

08 Eylül 2018 10:12


Kadınlar Hentbol Süper Ligi, 2018-2019 sezonu için perdelerini indiriyor. Ligin favori şampiyon adaylarından olan Yenimahalle Belediyespor bir diğer şampiyon adayı olan Kastamonu deplasmanında sezona başlayacak. Süper kapışma 9 Ağustos Pazar Günü Kastamonu Atatürk Spor Salonunda,saat 15:00’da oynanacak. Sezon öncesi çalışmalarını oldukça verimli bir şekilde geçiren Başkent temsilcisi kurduğu genç ve dinamik kadroyla 2018-2019 sezonuna damga vurmayı hedefliyor.


Süper Lig’in ilk haftasında Kastamonu Belediyespor deplasmanına çıkacak olan mavi beyazlılarda nefesler tutulurken, hedef mutlak galibiyet olarak belirlendi. Derbi karşılaşması için hazırlıklarını tamamlayan Altın Kanatlı Meleklerde, sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, lige hızlı bir giriş yapmanın planlarını yapılıyor. Maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik adam Serdar Eler, "Süper Ligi ve hentbolu özledik. Uzun bir maraton olacak. Bu maratona galibiyetle başlayıp, ivme yakalamak istiyoruz. Zorlu bir karşılaşma olacak, hedefimiz her zaman göz hoş gelen hentbol oynamak ve bu oyunla sonuca gitmek. Sezon öncesi eksik oyuncumuzun olmaması bizim için iyi bir avantaj. Takıma güvenim tam’’ ifadelerini kullandı.




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