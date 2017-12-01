Kadınlar “Sağlıklı İletişim” seminerinde buluştu

Gökçen Erdoğan, "İlişkilerin Temel Taşı Sağlıklı İletişim" seminerinde Yenimahallelilerle buluştu.

YENİMEK Ergazi Kurs Merkezi’nde düzenlenen seminerde, ünlü kadın doğumcunun takipçisi kadınlar salonu saatler öncesinden doldurdu. Sözlerine Yenimahalleli kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Dr. Gökçen Erdoğan, “Sizlerin sorunlarına şifa olmak için buradayım” dedi. İlk olarak menopoz, menopoz döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişikler ve menopozda oluşabilecek problemler hakkında kadınlara samimi ve içte tavırlarıyla detaylı bilgiler veren Doktor Erdoğan, daha sonra seminere soru cevap şeklinde devam ederek, kağıda isim vermeden sorularını yazan katılımcıların sorularını cevapladı.

Seminerde kadınlar tarafından en çok soru cinsel isteksizlikten geldi. Gökçen Erdoğan, “Dışarıdan bakıldığında mutlu, sağlıklı bir ilişki olarak görülen ama yatakta iki yabancıya dönüşen çiftler var. Bazen kadınlar birçok sebepten dolayı cinsel dürtülerini geriye iter. Eğer kadında cinsel isteksizlik kronikleşirse partneriyle ilişkisi mutlaka etkilenir” diye konuştu.

Büyük beğeni toplayan seminerin sonunda belediye yetkilileri Doktor Gökçen Erdoğan’a çiçek takdim etti. Erdoğan ise Yenimahalleli kadınlarla teşekkür ederek, selfie çekildi.