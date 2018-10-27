Kadınlar sessiz dünyaya ses olacak

Bu kapsamda Necip Fazıl Aile Merkezinde işitme engelli vatandaşların daha rahat iletişime geçebilmesi için Türk İşaret Dili kursu açıldı.

Yüzlerdeki mimikler, ellerin ahenkli ritmi, işitme engelliler için bir dil oluyor. Bu kapsamda Necip Fazıl Aile Merkezinde işitme engelli vatandaşların daha rahat iletişime geçebilmesi için Türk İşaret Dili kursu açıldı. Kursa gelen kadınlar, birbirlerini anlamak için el ve kol hareketlerini kullanarak tanışma işaretleri, renkler, sayılar ve ikili diyalog sırasında en sık kullanılan kelimelerin yanı sıra, Türk İşaret Dili kurallarını da öğreniyor. Her kelimenin farklı bir işarette kendini bulduğu kursta, her işaret de bir işitme engelliye ses olacak.

Küçük dokunuşlar, büyük mutluluklar

Kursta öğretmenin el ve kol hareketlerini tekrarlayan kadınlar, her hareketin de ne anlama geldiğini öğreniyor. Kursiyerler, günlük yaşamda işitme engelli bireylerin neler yaşadığına yakından tanıklık ediyor.

Salı, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç gün, sabah ve öğle grubu olmak üzere gruplar halinde gerçekleşen Türk İşaret Dili kursu 3 ay sürecek. 120 saat sürecek eğitimlerin ardından kursiyerler, kurstan öğrendikleriyle artık işime engelli bir vatandaşla rahatlıkla konuşabilecek ve yalnız olmadıklarını gösterecek. Kursun sonunda katılımcıları MEB onaylı sertifika da verilecek.