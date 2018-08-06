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06 Ağustos 2018 10:05

Kadınlar, yaptıkları ürünleri kafede sergiliyor

Keçiören Belediyesi’ne bağlı TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) bünyesinde hizmet veren 1071 Geri Dönüşüm Atölye Kafe geri dönüşüm malzemelerinden oluşan dekorasyonu ve yöresel lezzetleriyle kadınlar arası iş birliğinin adresi olmaya devam ediyor.

Kadınlar, yaptıkları ürünleri kafede sergiliyor

06 Ağustos 2018 10:05


Her detayına kadın elinin değdiği Güçlükaya Mahallesinde hizmet veren 1071 Geri Dönüşüm Atölye Kafe’nin Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından kadın istihdamına destek amacıyla açıldığını dikkat çeken Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten Aydın, “Bu cafe kadınların iş hayatını öğrenme, profesyonelleşmelerini destekleme ve özgüvenlerini artırma noktasında önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca burada vizyonlarını geliştirerek ekip ruhu ve uyum içinde çalışma hayatını da deneyimliyorlar” dedi.


Kafenin ev konseptinde olduğuna dikkat çeken Aydın, dar gelirli ve becerikli kadınlara burada bir fırsat sunulduğunu da belirterek, “İlk defa çalışma hayatını tanıyorlar, amatör bir ruhla, güvenilir bir ortamda neler yapabileceklerini fark ediyorlar” diye konuştu.


Genelde sipariş usulü, 08:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet veren kafenin çalışanlarından Güler Kalaycı (44) kendi evi gibi gördüğü kafeyle ilgili şunları söyledi: “Burada kadınlar olarak el birliği ile güzel bir iş başarıyoruz. Muhlama, mantı, sarma, içli köfte gibi yöresel lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından lezzetleri de yapıyoruz. Geçenlerde tartortella tostu yapmıştım, çok beğenildi. Serpme ve köy kahvaltıları için de bizi tercih ediyorlar, burayı evim gibi görüyorum, Milli Eğitim Bakanlığından hijyen ve mutfak eğitimi aldım, KOSGEB girişimcilik sertifikam da var, amacım buranın kadınların başarısı olarak çok daha büyümesi”


Kına, doğumgünü, nişan ve özel gün toplantılarına da ev sahipliği yapan kafedeki stantta kadınlar el emeği ürünlerini de satışa sunabiliyorlar.




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