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17 Mayıs 2018 11:25

Kadınlara özel iftar sofrası eğitimi

Baklava ustası Mahut Dolmacı, Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyelerine özel iftar sofrası sunumu yaptı.

Kadınlara özel iftar sofrası eğitimi

17 Mayıs 2018 11:25


On bir ayın sultanı Ramazan’ın gelmesiyle birlikte misafirlerini ağırlayacak olan kadınlar, iftar sofralarının özel olması için büyük gayret gösteriyor. Güzel hazırlanmış yemek masası, lezzetleriyle damaklarda tat bırakan yemekler ve sunumlarıyla göz dolduran tatlılar için baklava ustası Mahmut Dolmacı kadınlara özel iftar sofrası hazırlamanın püf noktalarını anlattı. İftar mönüsü için süzme mercimek çorbası, yayla çorbası, yeni dünya kebabı, yeşil erik tava, bulgur pilavı, salata çeşitleri, güllaç ve katmer yapımı eğitimi veren Mahmut Dolmacı, kadınların merak ettiği diğer yemekler hakkında da bilgi vererek, “Tebessüm şehrindeyiz. Bu nedenle hatırlatmak isterim ki sofranızdan güler yüzünüzü de eksik etmeyin” dedi.




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