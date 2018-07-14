Kadınlardan Şule Çet eylemi

katından düşerek ölen Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in cinayet sonucu öldürüldüğü iddiasıyla eylem yaptı.

Gazi Üniversitesi Sanat Tasarımı Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet (22), 29 Mayıs’ta yanında çalıştığı Çağatay A.’ya ait bir plazanın 20. katındaki ofisten düşerek ölmüştü. Olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yönünde soruşturma devam ederken, Kadın Meclisi üyesi kadınlar, olayın gerçekleştiği plazanın önünde "Şule İçin Adalet" çağrısıyla eylem yaptı. Sık sık "Şule için adalet istiyoruz" sloganları atan kadınlar, olay yerine karanfiller bıraktı.

Eyleme katılan Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, soruşturmaya yönelik açıklamalar yaptı. Dosyanın ilk önce intihar vasfıyla açıldığını belirten Yıldırım, "Şu an gidişat bunun bir cinayet olduğunu gösteriyor. En son gelen otopsi raporunda istenmeyen bir ilişkinin bulguları görüldü. Şule’nin 9 parmağında bir erkek dokusu bulundu. Yine gelen olay yeri raporunda şüphelilerin ifade ettiği gibi ’Şule intihar etti’, ’ben tutmak isterken parmağım kırıldı’ gibi beyanlarının tamamının yanlış olduğu görüldü. Zira pencerenin pervazında Şule’nin hiçbir parmak izi bulunmadı. Bu da şu demek; Şule ya öldürülüp atıldı ya da şüpheliler Şule’yi öldürdükten sonra bütün delilleri kararttı. Artık tutuklamanın bütün şartları oluşmuş, şüphelilerin bir an önce tutuklanması lazım. İnşallah adalet tecelli edecek" diye konuştu.