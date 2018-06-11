Kadir Gecesi’nde eller semaya açıldı

Kalaba Kent Meydanında 9. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, eşi Hatice Ak, ATO Başkanı Gürsel Baran’ın da katıldığı Kadir Gecesi Özel Programında vatandaşlar "bin aydan daha hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesini birlikte idrak etme imkanı buldu. Hafız Fatih İmdat’ın Kur’an Tilaveti ile başlayan programda Mustafa Özcan Güneşdoğdu İlahi Konseri ile manevi atmosfer doruğa çıktı. “Medine Yollarında” ilahisine sanatçının ricasını kırmayarak Başkan Ak da eşlik etti. Alandaki çocukları sahneye çağıran Güneşdoğdu “Aşkınla Yandır Sultanım Allah” ilahisini ise onlarla birlikte söyledi.

Program sonunda Mustafa Özcan Güneşdoğdu’ya çiçek vererek teşekkür eden Başkan Ak, “Kur’an ve ilahilerle bu mübarek geceyi birlikte idrak ettik. Bin aydan daha hayırlı olan bu gece düşünün ki insan ömrünün en değerli gecesi. Kadir Gecenizi tebrik ediyor, ailenize, milletimize, ülkemize, tüm ümmete hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

‘Kadir Gecesi’nin Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olduğunu da hatırlatan Ak, “İnsanın kalbini, hayatını nurlandıran Kur’an’dır. Kur’an ışıktır, şifadır, nurdur” ifadelerini kullandı. Gecenin sonunda tüm eller semaya açılarak birlikte dua edildi.