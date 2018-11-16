Kafe-kütüphane çalışmaları hızla devam ediyor

Elmadağ ilçesi Hasanoğlan bölgesi İstasyon Mahallesi'nde Elmadağ Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile 565 metrekare alanda 2 katlı olarak yapılacak olan Kafe-Kütüphane Projesi ile gençlerin yaşam kalitesini artırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmek ve yetiştirmek, daha çok sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak amaçlanıyor. Kaba inşaatı bitmek üzere olan projenin yüzde 40'ı tamamlandı.

Proje ile bilgi veren Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin, “Televizyon, diziler, internet, bilgisayar, tabletler, cep telefonları insanımızı, özellikle gençlerimizi esir almakta, okumaktan, kitaptan, kütüphaneden uzaklaştırmaktadır. Bir ülkede ne kadar çok kitap okunursa o millet o kadar çok başarılı ve güçlü olur düşüncesi ve bilinciyle başladığımız projemizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.