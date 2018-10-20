Kahraman Erol'a anlamlı ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, vatani görevini yerine getirmek için 1 gün boyunca askerlik yapan down sendromlu Erol Çelik'i tebrik etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Güzelyurt Mahallesi'nde özel bir ziyarette bulunarak, askerlik hayali gerçek olan down sendromlu Erol Çelik'i tebrik etti. Vatani görevini 1 gün de olsa yerine getiren Erol Çelik'le asker selamı veren Ak, baba Halil Çelik'in örnek bir davranış sergilediğini kaydetti. Milli görevini tamamlayan Erol'a hediyesini veren Ak, sosyal medya hesabı üzerinden Erol Çelik'le olan fotoğrafını da paylaşarak, "Bugün sizi tanıştığım en cesur kişiyle tanıştırayım, Erol Çelik. Erol, bir gün de olsa asker elbisesini giymiş ve vatan görevini yapmış kahraman bir Mehmetçik olarak karşınızda duruyor" ifadelerini kullandı.

Erol'u tebrik etmek için Keçiören Güzelyurt Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başkan Ak, "Öncelikle Erol kardeşimizi ve babası Halil Çelik'i milli duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Ülkemize karşı oynanan siyasi ve ekonomik oyunlara karşı Erol gibi vatanına ve milletine bağlı gençlerimiz olduğu sürece kimse Türk milletinin sırtını yere getiremeyecektir. Çelik ailesini örnek davranışlarından dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Erol'un babası Halil Çelik, "Ailemizde vatan sevgisini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Erol down sendromlu olmasına rağmen milli bilinçle yetişti. Yaşıtları askere gidince içinde kalmasın diye o da bir günlüğüne asker oldu. Başkanımız Mustafa Ak'a bizi onurlandıran ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi

Erol'un hayali gerçek oldu

Akranlarının askere gittiğini gören down sendromlu Erol Çelik'in askerlik hayali, babası Baba Halil Çelik'in Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığından ricası üzerine gerçek oldu. Askere gitmek istediğini babası Halil Çelik'e ileten Erol Çelik, 1 gün boyunca silah kuşanarak vatani görevini yerine getirdi. Erol Çelik, engel tanımayarak 1 gün boyunca hem kamuflaj giydi hem de boş silah kuşandı. Karakol komutanlarının davetiyle temel askerlik eğitimi alan, selam ve tekmil vermeyi öğrenen Erol Çelik, nöbet tutarak milli görevini tamamladı. Komutanlar tarafından ilgiyle karşılanan Erol Çelik, hayat hikayesine askerlik anılarını da eklemiş oldu.