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25 Temmuz 2018 12:54

Kahraman polisler terörden arındırılan bölgeleri uyuşturucudan temizliyor

Suriye Görev Gücü kapsamında görevlendirilen polisler terörden arındırılan bölgeleri uyuşturucudan temizliyor.

Kahraman polisler terörden arındırılan bölgeleri uyuşturucudan temizliyor

25 Temmuz 2018 12:54

Afrin’de PKK/PYD/YPG terör örgütüne finans sağlamak amacıyla uyuşturucu imal edildiği tespit edilen bir fabrikaya yapılan operasyonda 1 ton captogon yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.


Suriye Görev Gücü’nün Azez Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne danışmanlık görevi kapsamında yürütülen planlı operasyon ile geçtiğimiz günlerde Menbiç istikametinden Azez bölgesine uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen araçta yapılan aramada gizlemiş vaziyette 41 kilo 540 gram captagon hap ele geçirildi. Bir gün sonra ise Suriye Görev Gücü kapsamında Afrin’de PKK/PYD/YPG terör örgütüne finans sağlamak amacıyla uyuşturucu imal edildiği tespit edilen bir fabrikaya yapılan operasyonda 1 ton captogon yapımında kullanılan ham madde ele geçirilerek uyuşturucu madde imalatında kullanılan makinelerin tamamına el konuldu.




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