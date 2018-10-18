Kahramankazan Belediye Başkanı Ertürk “Termal Zirve”de konuştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ankara'nın termal sağlık ve termal turizminin masaya yatırıldığı “Termal Zirvesi”ne katıldı. Başkan Ertürk, zirvede Kahramankazan'daki termal potansiyeli anlattı.

Ankara Ticarat Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Termal Zirvesi”nde başkentin bu alandaki potansiyeli konuşuldu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün başkanlığında gerçekleştirilen zirveye Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Başarılı ve ATO komite üyeleri ile sektör temsilcileri katıldı. Termal potansiyel açısından zengin rezervlere sahip olan başkentin bu alandaki geleceğinin masaya yatırıldığı zirvede, paydaşlar arasında fikir alışverişinde bulunuldu. Termal sağlık ve termal turizm alanında neler yapılabileceğinin konuşulduğu zirvede, gelecekte yapılabilecek projeler konuşuldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, zirvede ilçelerindeki termal potansiyel hakkında bilgi verdi. Başkan Ertürk, ilçelerinde Soğulcak köyü'den çıkan ve dünyanın en kaliteli jeotermal kaynakları arasında gösterilen termal su kullanılarak 5 yıldızlı bir termal otel ve bir de termal hamam yaptıklarını kaydetti. Ertürk, ilçelerinde Kahramankazan Belediyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğiyle bir termal sağlık ve kongre kümelenmesi kurulması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, uluslararası standartlarda hizmet vermeyi hedefleyen termal sağlık ve kongre şehri için hazırlanan örnek projenin tamamlandığını kaydetti. Termal kentte öncelikli olarak şehit yakınları ve gazilerin rehabilitasyonunun yapılmasının amaçlandığını ifade eden Ertürk, bu projenin Kahramankazan'ı uluslararası arenada önemli bir sağlık ve kongre merkezi konumuna taşıyacağını söyledi.

Projenin ciddi anlamda istihdam potansiyeli yaratacağını vurgulayan Ertürk, termal kentte büyük organizasyon ve toplantılara ev sahipliği yapabilecek kapasitede kongre merkezleri, yaşlı bakım merkezi, kondisyon merkezi, fizik tedavi merkezi, rehabilitasyon merkezi, hastane, geriatri merkezi, müstakil yaşam alanları, yöresel ürünler çarşısı, alışveriş merkezi, sosyal donatı, spor ve rekreasyon alanları gibi birçok yapının yer alacağını anlattı. Merkezden ayrıca isteyen vatandaşların ve turistlerin de faydalanabileceğini ifade eden Ertürk, projenin yalnızca yurt içinden değil, yurt dışından da sağlık turizmi için gelecek turistlerden ilgi görmesinin hedeflendiğini kaydetti. Ertürk, söz konusu proje ile şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta olan Kahramankazan'ın böylece termal sağlık ve kongre merkezi açısından başkentin önemli bir açığını kapatacağını söyledi. Ertürk, “Yalnızca aziz milletimizin değil aynı zamanda İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiği proje ile son dönemde sağlık alanında önemli yatırımlara imza atan ülkemiz önemli bir sağlık merkezine daha kavuşmuş olacak” dedi.