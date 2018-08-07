Kahramankazan Belediye Başkanı taraftarlarla birlikte kombine aldı

Ertürk’e MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de eşlik etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Süper Lig’de Başkent’in tek temsilcisi olan MKE Ankaragücü’nün satışa çıkan yeni sezon kombinesini aldı.Taraftarlar birlikte kuyrukta bekleyen Ertürk’e, MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner de eşlik etti.

Süper Lig’e yükselen MKE Ankaragücü’nün satışa çıkan yeni sezon kombineleri için 19 Mayıs Stadyumu’nda taraftarlarla buluşan Ertürk, kombine almak için oluşan kuyrukta taraftarlarla sohbet etti. Taraftarlar Ertürk’e sevgi gösterilerinde bulunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Ertürk, MKE Ankaragücü’ne başarılar dileyerek, takımın süper lige çıkmasında emeği geçenlere, Ankaralılar adına teşekkür etti. Ankaragücü’nün çok büyük bir aile ve önemli bir camia olduğunu ifade eden Ertürk, “Ankaragücü sadece bir spor kulübü ya da futbol takımı değil, Ankaragücü Başkent’in önemli bir değeri. Ankaragücü’nün her zaman yanındayız. Taraftarlarımızla birlikte yeni sezonda tribündeki yerimizi almak için kombinemizi almaya geldik. Vefakar taraftarımıza teşekkür ediyorum ve herkesi kombineye almaya çağırıyorum. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz” şeklinde konuştu.