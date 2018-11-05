Kahramankazan Belediyesi, çiftçinin yanında

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine verdiği destekle adından söz ettiriyor. Kahramankazan Belediyesi, çiftçilere ücretsiz olarak sebze, meyve ve bağcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere tarım ilaçları dağıtarak, bilgilendirme çalışması yaptı.

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında ilçedeki çiftçilere anlamlı bir destek verildi. İlçe genelinde tarım faaliyetleriyle uğraşan çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak sebze, meyve ve bağcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere ücretsiz tarım ilaçları dağıtıldı. Ayrıca proje kapsamında uzman personel tarafından çiftçilere yönelik tarım alanında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çiftçimizin yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçelerinin tarım ve hayvancılık faaliyetleri konusunda yalnızca Ankara'da değil Türkiye genelinde bilinen bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu alandaki talimatları ve girişimlerine uygun olarak, belediyemiz de çiftçi ve tarımla uğraşan kardeşlerimize elinden gelen desteği veriyor. İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı girişimleri sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.