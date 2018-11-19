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Kahramankazan Belediyesi doğaya hayvanlar için mama ve yem bırakıyor

Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara kuru mama ve yem bırakıyor.


Kahramankazan Belediyesi ekipleri, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların dondurucu soğuklarda yiyecek bulmakta zorlanmamaları için önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, doğada, ormanlık alan ve sokaklarda yaşayan hayvanların aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara düzenli olarak kuru mama ve yem bırakıyor. Ekipler, mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık durumlarını kontrol ediyor. İhtiyaç duyulan zarar görmüş hayvanlar veteriner hekim kontrolünde tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar, daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor.


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, “Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara yaklaşan kış öncesi düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz” dedi.


Ertürk ayrıca, ilçelerinde dünya çapında hizmet kalitesine sahip olan Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin bulunduğunu anımsatarak, “Merkezimiz sokakta ve doğada yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva sunuyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor” diye konuştu.

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