Kahramankazan Belediyesinden ücretsiz çorba ve çay ikramı

Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, vatandaşlara her sabah ücretsiz çorba ve çay ikramında bulunuyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, vatandaşlara her sabah ücretsiz olarak çay ve çorba ikramında bulunuyor. Kahramankazan semt pazarı içinde bulunan belediye işçi lokalinde vatandaşlara her sabah ücretsiz olarak çay ve çorba ikramı yapılıyor. Çay ve çorba ikramından sabah okula giden öğrenciler, işlerine giden vatandaşlar, kamu görevlileri başta olmak üzere herkes faydalanıyor. Belediyenin yaptığı bu uygulamadan oldukça memnun olduğunu ifade eden vatandaşlar, çay ve çorba ikramına yoğun ilgi gösteriyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, uygulamanın yıllardır sürdüğünü belirterek, “Bu uygulamamızdan tüm halkımız faydalanıyor. Halkımız böylece güne sıcacık bir başlangıç yapmış oluyor. Yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda halkımız için elimizden geleni yapıyoruz. Okula giden yavrularımız, işlerine giden işçi memur kardeşlerimiz esnafımız tüm vatandaşlarımıza bu ikramı yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz” diye konuştu.