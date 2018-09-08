Kahramankazan Belediyesinden üniversite öğrencilerine destek

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ’’Amacımız öğrencilerimizin sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde kayıtlarını yaparak ilçemize alışmalarıdır’’ dedi.

Kahramankazan Belediyesi, “Aramıza Hoş Geldin” projesi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavında ilçedeki okulları kazanarak kayıt işlemleri için şehre gelen öğrencilere destek oluyor. Belediye ekipleri, ilçedeki Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramanakazan Meslek Yüksekokulu ve Başkent Üniversitesi Kahramankazan Meslek Yüksekokulunda kurduğu stantlarda kayıt yaptırmak için gelen öğrencileri karşılıyor. Ekipler, burada kalacak yer bulma başta olmak üzere birçok konuda öğrencilere yardım ediyor. Kahramankazan’ı öğrencilere tanıtan belediye personeli yalnızca kayıt sırasında değil öğrenim süresi boyunca öğrencilere yardımcı oluyor. Ekipler ayrıca kayıt işlemleri esnasında öğrencilere ve velilere çeşitli ikramlarda bulunuyor. Belediyenin bu projesinden öğrenciler ve veliler oldukça memnun olduğunu belirtiyor.

’’Amacımız öğrencilerimizin sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde kayıtlarını yaparak, ilçemize alışmalarıdır’’

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, projeyi önemsediklerini belirterek, ’’Personelimiz ilçemize gelen öğrencilerimize rehberlik ve yönlendirme konularından şehre dair tüm konularda yardım etmeye çalışıyor. Kalacak yer bulmaları konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde kayıtlarını yaparak, ilçemize alışmalarıdır’’ ifadelerini kullandı.

Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana Kahramankazan’da önemli değişiklikler yaşandığının altını çizerek, ’’Geride kalan 14 yılda köy olarak adlandırılan Kahramankazan, bugün hizmet ve yatırımlar noktasında Türkiye’ye örnek olacak bir seviyeye geldi. Bırakın üniversiteyi, lise eğitimi için bile başka ilçelere giden yavrularımız vardı. Ama şimdi Türkiye’nin her yerinden ilçemize üniversite eğitimi için gelen gençlerimiz var. İlçemizde Gazi ve Başkent üniversitelerinin iki meslek yüksekokulu ile Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nin de uygulama çiftliği bulunuyor. Burada eğitim gören gençlerimiz ilçemizde ikamet ediyor. Onlara öğrenim süreleri boyunca elimizden gelen desteği veriyoruz’’ şeklinde konuştu.