Kahramankazan kavunu pazara indi

Kahramankazan'da hasat döneminin ardından geleneksel olarak kurulan kavun pazarı bu yıl da düzenlenen törenle açıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, pazara getirilen 13 römork kavunun tamamını çiftçiye destek olması amacıyla satın aldı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kurulan kavun pazarının açılışına Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal, kavun üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Bereket duasının ardından kurdelenin kesilmesiyle pazarın açılışı yapıldı. Başkan Ertürk ve Kaymakam Aksakal ve üreticiler arasında yapılan pazarlık sonucu pazarda kavunun kilogram taban fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi. Başkan Ertürk, pazara getirilen 13 römork kavunun tamamını çiftçiye destek olması amacıyla satın aldı.

"Umutla bekliyoruz"

Ertürk, törende yaptığı konuşmada, son yıllarda Kahramankazan'da kavun rekoltesi ve kalitesindeki düşüşün kendilerini üzdüğünü, bir hafta önce açılması gereken pazarın bu yıl ancak bugün açılabildiğini söyledi. Arzu edilen nitelikli ve yüksek kapasiteli kavun üretiminin bu yıl da gerçekleşmediğini ifade eden Ertürk, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından kavun üretimini artırmaya yönelik bir proje hazırlandığı belirterek, bu projenin çiftçilere umut olmasını beklediklerini kaydetti.