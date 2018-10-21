Kahramankazan Kent Konseyi Başkanı Oğuz: “Ertürk'ü Büyükşehir adayı olarak görmekten onur duyarız”

Kahramankazan Kent Konseyi Başkanı Gültekin Oğuz, “Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak görmekten onur duyarız” dedi.

Kahramankazan Kent Konseyi, ilçenin adının Kahramankazan olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ikinci yıl dönümü ve 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle yerel gazeteciler onuruna yemek verdi. Kahramankazan'daki bir restoranda düzenlenen yemeğe, Kahramankazan Kent Konseyi Başkanı Gültekin Oğuz ile Ankara'nın değişik ilçelerinden çok sayıda yerel gazeteci katıldı. Yemekte konuşan Oğuz, “İlçemizin adının Kahramankazan olarak değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin yıl dönümü ve 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bu anlamlı yemeği düzenledik. Bu anlamlı günde bizleri kırmayarak ilçemize geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca, ilçemizdeki değişim ve gelişimi sizlere anlatmak istedik. Sizlerin bakış açınızla değerlendirmek istedik” ifadelerini kullandı.

Gazeteciler yemeğin ardından Oğuz'a, Kahramankazan ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin sorular yöneltti. Oğuz, bir gazetecinin "Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün ismi AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayları arasında geçiyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz?'' şeklindeki sorusuna, “Tabii bu sorunuzun doğrudan muhatabı ben değilim. Ancak şu kadar söyleyeyim. Lokman Ertürk, 2004 yılında 34 yaşında Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak Kazan'a belediye başkanı seçildi. Kazan köyü olarak anılan Kahramankazan'ı 15 yılda köyden metropol ilçeye dönüştürdü. Bu değişim ve gelişime imza atan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak görmekten onur duyarız” cevabını verdi.

Oğuz, toplantı sonrasında gazetecilere kavunuyla meşhur ilçeye özgü olan kavun lokumu, kavun kolonyası ve kavun kahvesi hediye etti.