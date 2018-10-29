Kahramankazan'da 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kahramankazan'da coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin sergilediği gösteriler izleyenler tarafından ayakta alkışlanırken, öğrenciler tarafından seslendirilen “Atatürk Çocukları” şarkısına ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan ilçe protokolü de eşlik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı. Kahramankazan aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Albay Sadettin Karakan, ilçe protokolü, gaziler ve şehit yakınları ile öğrenciler ve veliler katıldı. Gülnaz-İbrahim Güngör Tara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Cumhuriyetin nasıl kurulduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ilişkin şiirler ve kompozisyonlar okundu. 29 Ekim'e yönelik farklı etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler izleyenler tarafından ayakta alkışlanırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Törenin sonunda öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan “Atatürk Çocukları” şarkısına sahneye çıkan ilçe protokolü ile izleyenler ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik etti. Programın sonunda öğrenciler, öğretmenler, gaziler ve şehit yakınları ile ilçe protokolü hatıra fotoğraf çektirdi.

Cumhuriyet yoluna güçlenerek devam edecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin istiklal ve bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünün büyük bir gurur ve coşku ile kutladıklarını belirterek, başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere bu törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere şükranlarını sunduğunu söyledi. Ertürk, “Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 1071'den bu yana istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti, yalnızca aziz milletimizin değil İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoluna daha da güçlenerek ve emin adımlarla devam edecek” diye konuştu.

Kahramankazan için ayrı bir anlam taşıyor

Ertürk, 29 Ekim tarihinin Kahramankazan için ayrı bir önemi daha olduğunu söyledi. 15 Temmuz'da darbeci hainlere karşı Kazanlıların verdiği destansı mücadele sonrasında ilçenin TBMM tarafından oy birliği ile “Kahraman” unvanına layık görüldüğünü anımsatan Ertürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TBMM'den çıkan bu kanunu 29 Ekim 2016 tarihinde onayladığını kaydetti. Ertürk, “Bugün hem Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü, hem de ilçemize “kahraman” unvanı verilişinin resmileşmesinin 2'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Bu açıdan 29 Ekim tarihinin Kahramankazanlılar açısından ayrı bir anlam ve önemi var” dedi.