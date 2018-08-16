Kahramankazan’da camiler bayram namazına hazır

Kahramankazan’daki cami ve mescitleri periyodik aralıklarla temizleyen ekipler, Kurban Bayramı nedeniyle temizlik çalışmalarını artırdı. Cami ve mescitleri sürekli olarak temizleyen ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde bayram namazlarını kılmaları amacıyla duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliğini yaptı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki 72 cami ve mescidin temizliğini tamamlayarak bayram namazına hazır hale getirdi.

Temiz ve ferah ortam

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ekiplerin rutin şekilde camilerde ve mescitlerde temizlik yaptığını belirterek, “Halkımız Bayram namazını daha temiz ve ferah bir ortamda kılacak. Cami ve mescitlerimizi pırıl pırıl yapan ekiplerimiz, yoğun bir çalışma yaparak bayram namazı öncesinde camilerimizi hazır hale getirdi. Tüm İslam Alemi ve Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.