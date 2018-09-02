Kahramankazan’da eğitimde 7 yeni yatırım

50 milyon TL değerindeki yatırımlarla birlikte ilçe eğitim öğretim alanında yeni eserlere kavuşacak.

Kahramankazan’da eğitim öğretim alanında yapımı devam eden 6 yeni yatırımın hayata geçirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 5 yeni okul, bir spor salonu ve bir anaokulunun inşaatlarında önemli mesafe kaydedildi. Bu kapsamda Atatürk İlkokulunun eski binaları yıkılarak yerine 36 derslikli yeni bir okul binası, ilçe kaymakamlığı arkasında bulunan alana 32 derslikli yeni iki ayrı okul binası, Efes Endüstri Meslek Lisesi yerleşkesi içine 8 derslikli bir anaokulu, Hamdiye Ünlü İlkokulunun eski binası yıkılarak yerine 24 derslikli yeni bir okul binası, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Yatılı Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi binası ve Çok Programlı Lise yerleşkesi içine bir spor salonu yapılacak. Bu 7 yeni eğitim yatırımının 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yatırımların toplam bedelinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirtildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye başkanı seçildiği 2004 yılından itibaren ilçede eğitim alanında önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, geride kalan 14 yılda okul, derslik ve öğrenci sayılarında ciddi anlamda artış kaydettiklerini söyledi. Ertürk, “2004’te nüfusumuz 12 bindi, şu anda 52 bin 500. 2004’te ilçemizde 11 okul varken, şu anda 28 okul var. 184 olan derslik sayımızı 474’e çıkardık. 5 bin 269 olan öğrenci sayımız 12 bine ulaştı. İlçemizde 289 öğretmen varken, şimdi bu sayı 775’e yükseldi. Diğer alanlarda olduğu gibi eğitim öğretimde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği yolda geleceğimizin teminatı ve yarınlarımız olan yavrularımız için daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.