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07 Ağustos 2018 15:49

Kahramankazan’da geri kazanım seferberliği

Kahramankazan Belediyesi, ilçe geneline yerleştirilen geri kazanım kumbaraları ile cam, metal, plastik, kağıt ve kompozit gibi ambalaj atıklarının geri dönüşümünü yaparak, doğal kaynak ve enerji kullanımında tasarruf ve çevrenin korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Kahramankazan’da geri kazanım seferberliği

07 Ağustos 2018 15:49


Kahramankazan Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) işbirliğiyle “Kahramankazan Belediyesi Ambalaj Atıkları Geri Kazanım Projesi” hayata geçirildi. Bu kapsamda ilçenin birçok noktasına geri kazanım kumbaraları yerleştirildi. Kumbaralarda cam, metal, plastik, kağıt, karton ve kompozit gibi ambalaj atıkları toplanacak. Toplanan bu atıklar daha sonra geri kazanım işlemine tabi tutulacak.


Sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir geri kazanım sistemi oluşturabilmek amacıyla başlatılan proje ile doğal kaynak tasarrufu sağlanarak, çevrenin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.


Ayrıca ekipler ilçe genelinde projeye ilişkin bilgilendirme broşürleri dağıtarak vatandaşların katılımını sağlayacak.



Başkan Ertürk’ten çağrı var


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, projenin çevrenin ve doğal kaynakların korunması için son derece önemli bir proje olduğunu dile getirdi. Kahramankazanlılara projeye destek vermeleri için çağrıda da bulunan Ertürk, "Ambalajlarımızı çöpe atmayıp evlerinizde ayrı bir torbada biriktirerek görevlilerimize teslim edebilir ya da size en yakın geri kazanım kumbarasına atarak geleceğimize katkıda bulunabilirsiniz. Değerli hemşehrilerimizi daha iyi bir gelecek için sürdürdüğümüz geri kazanım projemize destek vermeye çağırıyorum. Unutmayın, ambalaj atıkları çöp değildir. Çöpe atmayalım, ayıralım, geleceğimizi geri kazanalım. Sizlerin katılımı ile projemizin daha büyüyeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.




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